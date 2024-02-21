В усіх областях України оголосили повітряну тривогу, попереджають про зліт МіГ-31К

По усій території України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31, який є носієм "Кинджалів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Станом на 12:15 мапа виглядає так:
Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)
Що кажуть Повітряні сили
Повітряні сили попередили про зліт двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородській області Росії.
Цивільних закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Зафіксовано зліт ще одного винищувача
Згідно з даними Повітряних сил, з аеродрому Саваслейка злетів ще один МіГ-31К.
У ніч на 21 лютого російські терористи атакували Україну:
Протиповітряна оборона знищила ракету Х-59 на території Полтавської області, а також 13 з 19 "Шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.
Інші шість БпЛА не досягли своїх цілей.
До відбиття нападу були залучені:
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