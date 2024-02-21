Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, предупреждают о взлете МиГ-31К

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31, который является носителем "Кинжалов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 12:15 карта выглядит так:
Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
Воздушные силы предупредили о взлете двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенном в Нижегородской области России.
Гражданских призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Зафиксирован взлет еще одного истребителя
Согласно данным Воздушных сил, с аэродрома Саваслейка взлетел еще один МиГ-31К.
В ночь на 21 февраля российские террористы атаковали Украину:
Противовоздушная оборона уничтожила ракету Х-59 на территории Полтавской области, а также 13 из 19 "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.
Остальные шесть БпЛА не достигли своих целей.
К отражению нападения были привлечены:
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