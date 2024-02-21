В усіх областях України оголосили повітряну тривогу, попереджають про зліт МіГ-31К

По усій території України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31, який є носієм "Кинджалів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Де оголошена тривога

Станом на 12:15 мапа виглядає так:

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

Повітряні сили попередили про зліт двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородській області Росії.

Цивільних закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Зафіксовано зліт ще одного винищувача

Згідно з даними Повітряних сил, з аеродрому Саваслейка злетів ще один МіГ-31К.

Обстріли України у ніч на 21 лютого

У ніч на 21 лютого російські терористи атакували Україну:

зенітною керованою ракетою С-300 з території Ростовської області Росії;

керованою авіаційною ракетою Х-59 з території Бєлгородської області Росії;

4-ма крилатими ракетами Х-22 з території Ростовської області Росії;

19-ма ударними безпілотниками типу Shahed з території Приморсько-Ахтарську Росії.

Протиповітряна оборона знищила ракету Х-59 на території Полтавської області, а також 13 з 19 "Шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

Інші шість БпЛА не досягли своїх цілей.

До відбиття нападу були залучені: