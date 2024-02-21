Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, предупреждают о взлете МиГ-31К
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31, который является носителем "Кинжалов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 12:15 карта выглядит так:
Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
Воздушные силы предупредили о взлете двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенном в Нижегородской области России.
Гражданских призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Зафиксирован взлет еще одного истребителя
Согласно данным Воздушных сил, с аэродрома Саваслейка взлетел еще один МиГ-31К.
Обстрелы Украины в ночь на 21 февраля
В ночь на 21 февраля российские террористы атаковали Украину:
- зенитной управляемой ракетой С-300 с территории Ростовской области России;
- управляемой авиационной ракетой Х-59 с территории Белгородской области России;
- 4-мя крылатыми ракетами Х-22 с территории Ростовской области России;
- 19 ударными беспилотниками типа Shahed с территории Приморско-Ахтарской России.
Противовоздушная оборона уничтожила ракету Х-59 на территории Полтавской области, а также 13 из 19 "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.
Остальные шесть БпЛА не достигли своих целей.
К отражению нападения были привлечены:
- зенитные ракетные подразделения;
- мобильные огневые группы;
- средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
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