Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, предупреждают о взлете МиГ-31К

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31, который является носителем "Кинжалов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

Где объявлена тревога

По состоянию на 12:15 карта выглядит так:

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

Воздушные силы предупредили о взлете двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенном в Нижегородской области России.

Гражданских призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Зафиксирован взлет еще одного истребителя

Согласно данным Воздушных сил, с аэродрома Саваслейка взлетел еще один МиГ-31К.

Обстрелы Украины в ночь на 21 февраля

В ночь на 21 февраля российские террористы атаковали Украину:

зенитной управляемой ракетой С-300 с территории Ростовской области России;

управляемой авиационной ракетой Х-59 с территории Белгородской области России;

4-мя крылатыми ракетами Х-22 с территории Ростовской области России;

19 ударными беспилотниками типа Shahed с территории Приморско-Ахтарской России.

Противовоздушная оборона уничтожила ракету Х-59 на территории Полтавской области, а также 13 из 19 "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Остальные шесть БпЛА не достигли своих целей.

К отражению нападения были привлечены: