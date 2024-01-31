В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина
По усій території України оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок.
Про масштабну тривогу в Україні - в матеріалі РБК-Україна.
Де оголошена тривога
Повітряну тривогу оголосили в усіх областях України. Станом на 12:12 мапа виглядає так:
Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)
Що кажуть Повітряні сили
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - пише пресслужба.
Атака на Україні у ніч на 31 січня
У ніч на 31 січня російські терористи застосували проти України 20 ударних дронів типу Shahed-136/131. БпЛА запускали з трьох напрямків:
- Приморсько-Ахтарськ, Росія;
- Курськ, Росія;
- Чауда, Крим.
Зокрема ворога запустив три балістичні ракети "Іскандер-М" з Криму й Воронезької області Росії.
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей", - розповідали Повітряні сили.
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