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В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Середа 31 січня 2024 12:19
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В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина Фото: повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок.

Про масштабну тривогу в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Де оголошена тривога

Повітряну тривогу оголосили в усіх областях України. Станом на 12:12 мапа виглядає так:

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - пише пресслужба.

Атака на Україні у ніч на 31 січня

У ніч на 31 січня російські терористи застосували проти України 20 ударних дронів типу Shahed-136/131. БпЛА запускали з трьох напрямків:

  • Приморсько-Ахтарськ, Росія;
  • Курськ, Росія;
  • Чауда, Крим.

Зокрема ворога запустив три балістичні ракети "Іскандер-М" з Криму й Воронезької області Росії.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей", - розповідали Повітряні сили.

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