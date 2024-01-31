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Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Среда 31 января 2024 12:19
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Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой) Фото: воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Моздок.

О масштабной тревоге в Украине - в материале РБК-Украина.

Где объявлена тревога

Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. По состоянию на 12:12 карта выглядит так:

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - пишет пресс-служба.

Отбой воздушной тревоги

Во всех областях, кроме Харьковской, объявили об отбое воздушной тревоги.

Атака на Украине в ночь на 31 января

В ночь на 31 января российские террористы применили против Украины 20 ударных дронов типа Shahed-136/131. БПЛА запускали с трех направлений:

  • Приморско-Ахтарск, Россия;
  • Курск, Россия;
  • Чауда, Крым.

В частности врага запустил три баллистические ракеты "Искандер-М" из Крыма и Воронежской области России.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 14 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей", - рассказывали Воздушные силы.

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