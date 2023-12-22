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В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Фото: в усіх областях України оголосили повітряну тривогу (Віталі Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 13:51 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:51 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - пише пресслужба Повітряних сил.

Ймовірний запуск "Кинджалу" 

"Імовірне застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал". Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - попереджають Повітряні сили. 

Відбій тривоги 

В Україні поступово почали оголошувати про відбій повітряної тривоги, яка тривала близько години. 

Обстріли України у ніч на 22 грудня 

У ніч на 22 грудня російські терористи вкотре вдались до ударів по території України. Загалом ворог застосував 28 безпілотників типу Shahed, які запустив з районів: 

  • Курська, Росії; 
  • Примосркьо-Ахтарську, Росії; 
  • Чауда, Кримського півострова. 

До захисту країни від повітряної загрози було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. 

Загалом було знищено 24 "Шахеди" в межах: 

  • Київської;
  • Одеської;
  • Миколаївської;
  • Херсонської;
  • Житомирської;
  • Рівненської;
  • Хмельницької областей. 

У Києві, у Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків дрона на багатоповерхівку, виникла пожежа. Зокрема є пошкодження у Дарницькому та Голосіївському районах.

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