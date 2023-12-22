Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 13:51 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Карта выглядит так:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:51 (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - пишет пресс-служба Воздушных сил.
Вероятный запуск "Кинжала"
"Вероятное применение аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал". Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - предупреждают Воздушные силы.
В ночь на 22 декабря российские террористы в очередной раз прибегли к ударам по территории Украины. В общем враг применил 28 беспилотников типа Shahed, которые запустил из районов:
К защите страны от воздушной угрозы были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
Всего было уничтожено 24 "Шахеда" в пределах:
В Киеве, в Соломенском районе, в результате падения обломков дрона на многоэтажку, возник пожар. В частности, есть повреждения в Дарницком и Голосеевском районах.
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