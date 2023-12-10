В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина
По усій території України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому в Нижньогородській області Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Станом на 10:21 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:
Фото: карта повітряних тривог станом на 10:21 (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейк, який розташований в Нижньогородській області.
" Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - пише пресслужба Повітряних сил.
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