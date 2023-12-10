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Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина

Воскресенье 10 декабря 2023 10:25
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Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина Фото: во всех областях Украины объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К с аэродрома в Нижегородской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 10:21 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Карта выглядит так:

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 10:21 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейк, расположенного в Нижегородской области.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

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