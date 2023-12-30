В усіх областях України оголошено повітряну тривогу: в чому причина

По усій території України оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано зліт російського винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 10:33 повітряну тривогу було оголошено по усій території України.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок, який розташований у Північному Кавказі.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - пише пресслужба Повітряних сил.
У ніч на 30 грудня, російські терористи вкотре атакували Україну. Ворог запустив десять БпЛА типу "Шахед" із кримського мису Чауда.
"П’ять безпілотників збито протиповітряною обороною в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей", - пише пресслужба Повітряних сил.
Основний удар був націлений на прифронтову зону Херсонської області. Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла подробиці ударів по регіону.
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