RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина

Фото: воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 10:33 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Моздок, расположенного в Северном Кавказе.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Атака на Украину в ночь на 30 декабря

В ночь на 30 декабря российские террористы в очередной раз атаковали Украину. Враг запустил десять БпЛА типа "Шахед" из крымского мыса Чауда.

"Пять беспилотников сбиты противовоздушной обороной в пределах Николаевской, Херсонской и Хмельницкой областей", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Основной удар был нацелен на прифронтовую зону Херсонской области. Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала подробности ударов по региону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине