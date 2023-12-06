В усіх областях України оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Де оголошена тривога

Станом на 12:56 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:56 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований в Нижньогородській області Росії.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека.Зафіксовано зліт МиГ-31К з аеродрому Саваслейка", - пише пресслужба Повітряних сил.

Нічна атака 6 грудня

У ніч на 6 грудня російські терористи вкотре атакували Україну БпЛА типу Shahed. Ворог запустив безпілотники з двох напрямку - мис Чауда та Курська область.

Протиповітряна оборона знищила 41 ударний БпЛА противника. До захисту були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Усього було зафіксовано 48 безпілотників.