UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Фото: в усіх областях України оголошено повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано зліт російського винищувача МиГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 12:56 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:56 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований в Нижньогородській області Росії. 

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека.Зафіксовано зліт МиГ-31К з аеродрому Саваслейка", - пише пресслужба Повітряних сил.

Нічна атака 6 грудня 

У ніч на 6 грудня російські терористи вкотре атакували Україну БпЛА типу Shahed. Ворог запустив безпілотники з двох напрямку - мис Чауда  та Курська область.

Протиповітряна оборона знищила 41 ударний БпЛА противника. До захисту були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Усього було зафіксовано 48 безпілотників. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Українівоздушная тревогаРосійська Федерація