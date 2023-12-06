Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 12:56 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Карта выглядит так:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:56 (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России.
"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", - пишет пресс-служба Воздушных сил.
В ночь на 6 декабря российские террористы в очередной раз атаковали Украину БпЛА типа Shahed. Враг запустил беспилотники с двух направлений - мыс Чауда и Курская область.
Противовоздушная оборона уничтожила 41 ударный БПЛА противника. В защиту были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Всего было зафиксировано 48 беспилотников.
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