Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина

Где объявлена тревога

По состоянию на 12:56 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Карта выглядит так:

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:56 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Ночная атака 6 декабря

В ночь на 6 декабря российские террористы в очередной раз атаковали Украину БпЛА типа Shahed. Враг запустил беспилотники с двух направлений - мыс Чауда и Курская область.

Противовоздушная оборона уничтожила 41 ударный БПЛА противника. В защиту были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Всего было зафиксировано 48 беспилотников.