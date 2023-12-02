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В усіх областях України оголошено про повітряну тривогу: в чому причина

Субота 02 грудня 2023 12:14
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В усіх областях України оголошено про повітряну тривогу: в чому причина Фото: в усіх областях України оголошено про повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх регіонах країни оголошено про повітряну тривогу. Причиною тому є зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому в Північному Кавказі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 12:12 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:

В усіх областях України оголошено про повітряну тривогу: в чому причина

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:12 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок у Північному Кавказі.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - пише пресслужба Повітряних сил.

Обстріли України 2 грудня

У ніч на 2 грудня російські терористи випустили по території України 11 ударних дронів типу "Shahed" з мису Чауда. Також ворог запустив авіаційну ракету з повітряного простору окупованої Запорізької області.

В результаті роботи протиповітряної оборони було знищено 10 ударних БпЛА в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 над Дніпропетровською областю.

Зокрема ворог обстріляв з важкої артилерії Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Загиблих й постраждалих немає.

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