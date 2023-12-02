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Во всех областях Украины объявлено о воздушной тревоге: в чем причина

Суббота 02 декабря 2023 12:14
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Во всех областях Украины объявлено о воздушной тревоге: в чем причина Фото: во всех областях Украины объявлено о воздушной тревоге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех регионах страны объявлено о воздушной тревоге. Причиной тому взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома в Северном Кавказе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 12:12 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Карта выглядит так:

Во всех областях Украины объявлено о воздушной тревоге: в чем причина

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:12 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К с аэродрома Моздок в Северном Кавказе.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Обстрелы Украины 2 декабря

В ночь на 2 декабря российские террористы выпустили по территории Украины 11 ударных дронов типа "Shahed" с мыса Чауда. Также враг запустил авиационную ракету из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

В результате работы противовоздушной обороны было уничтожено 10 ударных БпЛА в пределах Одесской области и одну управляемую авиационную ракету Х-59 над Днепропетровской областью.

В частности враг обстрелял из тяжелой артиллерии Червоногригорьевскую громаду Никопольского района. Погибших и пострадавших нет.

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