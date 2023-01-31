Усіх на медкомісію? У міськраді Броварів вручили повістки, отримав і мер

Першим повістку під час засідання отримав міський голова Ігор Сапожко.

Заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц вручив повістки ще 9 присутнім чоловікам.

"Знову запросили на звірення обліку військової служби. Тому дійсно буду йти у військкомат для того, щоб звірити певні обліки, пройти відповідні комісії. Якщо в цьому є потреба - будемо робити усе, що державі потрібно", - заявив міський голова.

Також Сапожко додав, що вже отримував до цього повістку й проходив медкомісію.