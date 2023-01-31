Усіх на медкомісію? У міськраді Броварів вручили повістки, отримав і мер

Під час засідання міської ради Броварів усім чоловікам роздали повістки. Тепер вони мають з'явитися в військкомат для уточнення даний й проходження лікарської комісії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Трибуна".
Першим повістку під час засідання отримав міський голова Ігор Сапожко.
Заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц вручив повістки ще 9 присутнім чоловікам.
"Знову запросили на звірення обліку військової служби. Тому дійсно буду йти у військкомат для того, щоб звірити певні обліки, пройти відповідні комісії. Якщо в цьому є потреба - будемо робити усе, що державі потрібно", - заявив міський голова.
Також Сапожко додав, що вже отримував до цього повістку й проходив медкомісію.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що потрібно робити у разі вручення повістки за наявності бронювання від призову.
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