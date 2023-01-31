RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Всех на медкомиссию? В горсовете Броваров вручили повестки, получил и мэр

Фото: Всех на медкомиссию? В горсовете Броваров вручили повестки, получил и мэр (кадр по видео)
Автор: Сергей Пышкин

Во время заседания городского совета Броваров всем мужчинам раздали повестки. Теперь они должны явиться в военкомат для уточнения данных и прохождения врачебной комиссии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Трибуна".

Первую повестку во время заседания получил городской голова Игорь Сапожко.

Заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки еще 9 присутствующим мужчинам.

"Опять пригласили на сверку учета военной службы. Поэтому действительно буду идти в военкомат для того, чтобы сверить определенные учеты, пройти соответствующие комиссии. Если в этом есть необходимость - будем делать все, что государству нужно", - заявил городской голова.

Также Сапожко добавил, что уже получал повестку и проходил медкомиссию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что нужно делать при вручении повестки при наличии бронирования от призыва.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БроварыВойна в Украине