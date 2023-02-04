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Усі військові об'єкти на території Росії - законні цілі, - Веніславський

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Субота 04 лютого 2023 19:08
Усі військові об'єкти на території Росії - законні цілі, - Веніславський Фото: Федір Веніславський, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Дехто з експертів гадає, що Україна не повинна бити по території Росії. Однак усі військові об'єкти, є законними цілями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова члена комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського в інтерв'ю для Bild.

"У деяких західних експертів є думка, що Україна повинна взяти на себе зобов'язання, що вона не буде використовувати свої військові технології на території Російської Федерації. Ця ідея прийшла з паралельного світу", - заявив Веніславський.

За словами Веніславського, Росія продовжує атакувати мирні українські міста зі своєї території, а також території Білорусі. Він додав, що місця, де Росія, наприклад, зберігає свої ракети, є легітимними військовими об'єктами.

"Всі військові об'єкти, з яких ведеться війна проти України, є легітимними військовими цілями", - додав Веніславський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв почав погрожувати "ядеркою" після заяв про передачу Україні далекобійних ракет.

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