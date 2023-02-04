Усі військові об'єкти на території Росії - законні цілі, - Веніславський

Дехто з експертів гадає, що Україна не повинна бити по території Росії. Однак усі військові об'єкти, є законними цілями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова члена комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського в інтерв'ю для Bild.

"У деяких західних експертів є думка, що Україна повинна взяти на себе зобов'язання, що вона не буде використовувати свої військові технології на території Російської Федерації. Ця ідея прийшла з паралельного світу", - заявив Веніславський.

За словами Веніславського, Росія продовжує атакувати мирні українські міста зі своєї території, а також території Білорусі. Він додав, що місця, де Росія, наприклад, зберігає свої ракети, є легітимними військовими об'єктами.

"Всі військові об'єкти, з яких ведеться війна проти України, є легітимними військовими цілями", - додав Веніславський.