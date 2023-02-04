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Медведєв погрожує "ядеркою" за удари по окупантах в Криму. У Зеленського відповіли

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Київ, Субота 04 лютого 2023 15:45
Медведєв погрожує "ядеркою" за удари по окупантах в Криму. У Зеленського відповіли Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв захвилювався за окупований Крим після заяв про передачу Україні від союзників далекобійних ракет і знову погрожує ядерним ударом. На Банковій закликали його ігнорувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.

"Міжнародне право чітке. Україна може звільняти свої території, застосовуючи будь-які інструменти. Крим - це Україна. Тому погрози офіційних осіб РФ про "удари відплати" - це тільки фіксація наміру вчинення масових убивств і спроба лякати у традиційному стилі РФ. Завжди ігноруйте Медведєва", - написав Подоляк.

Що сказав Медведєв

Нагадаємо, сьогодні прислужник російського диктатора Дмитро Медведєв пригрозив українцям "ударом відплати", якщо вони атакуватимуть військові об'єкти росіян в окупованому Криму і заявив, що нібито "запалає вся Україна", очевидно натякаючи на застосування ядерної зброї.

Додамо, захвилювало Медведєва те, що США в новому пакеті допомоги Україні оголосили, зокрема, про передачу ЗСУ далекобійних GLSDB, які здатні бити на відстань до 150 км.

При цьому в Пентагоні вже сказали чи зможе Україна використати ці ракети для деокупації Криму. Там заявили, що українці самі мають вирішувати як звільнювати свої території.

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