Все военные объекты на территории России - законные цели, - Вениславский

Некоторые эксперты полагают, что Украина не должна бить по территории России. Однако все военные объекты являются законными целями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова члена комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в интервью Bild.

"У некоторых западных экспертов есть мнение, что Украина должна взять на себя обязательство, что она не будет использовать свои военные технологии на территории Российской Федерации. Эта идея пришла из параллельного мира", - заявил Вениславский.

По словам Вениславского, Россия продолжает атаковать мирные украинские города со своей территории и территории Беларуси. Он добавил, что места, где Россия, например, хранит свои ракеты, являются легитимными военными объектами.

"Все военные объекты, с которых ведется война против Украины, являются легитимными военными целями", - добавил Вениславский.