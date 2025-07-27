ua en ru
Нд, 27 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Торговельна угода між США та ЄС: Reuters дізналося, що в ній може бути

Неділя 27 липня 2025 16:53
UA EN RU
Торговельна угода між США та ЄС: Reuters дізналося, що в ній може бути Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, щоб укласти торговельну угоду між між ЄС і США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перед зустріччю, яка, як очікується, буде о 15:30 за Гринвічем на полі для гольфу Трампа в Тернберрі (на заході Шотландії), команди США і ЄС вели фінальні переговори щодо тарифів.

Вони торкнулися таких важливих секторів, як автомобілебудування, сталеливарна промисловість, виробництво алюмінію і фармацевтика.

"Ми з обережним оптимізмом ставимося до укладення угоди. Але поки все не закінчено, нічого не закінчено", - сказав на умовах анонімності представник адміністрації Трампа.

Також повідомляється, що посли урядів країн ЄС, які перебувають зараз у Гренландії, провели в неділю телеконференцію з посадовими особами Єврокомісії. Вони домовлялися про ступінь вільних дій фон дер Ляєн під час переговорів.

Як відомо, у разі, якщо угоди не буде досягнуто і США введуть 30% мита з 1 серпня, ЄС підготував відповідні мита на американські товари на 109 млрд доларів.

Що може передбачати угода між США та ЄС

Дипломати ЄС заявили, що угода, найімовірніше, міститиме 15% базовий тариф на товари з ЄС, які імпортують у США, що відображатиме торговельну угоду між Америкою та Японією.

Крім того, угода, ймовірно, включатиме 50% тариф на європейську сталь і алюміній, на які можуть бути введені експортні квоти.

"Угода з ЄС стала б величезною вигодою, з огляду на те, що США і ЄС є один для одного найбільшими торговельними партнерами, і на їхню частку припадає третина світової торгівлі", - пише Reuters.

Також чиновники ЄС сподіваються, що базовий тариф у розмірі 15% буде застосовуватися і до легкових автомобілів, замінивши поточний автомобільний тариф у розмірі 27,5%.

Водночас дехто очікує, що блок із 27 країн зможе домогтися звільнення від 15% тарифу для своєї аерокосмічної промисловості та міцних спиртних напоїв. Однак, найімовірніше, не для вина.

ЄС також міг би пообіцяти закупити більше скрапленого природного газу у США, а також збільшити в цю країну свої інвестиції.

Трамп у Шотландії та загроза для ЄС

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп кілька днів перебуває в Шотландії, граючи в гольф і проводячи двосторонні зустрічі.

Після прибуття в п'ятницю ввечері, він заявив журналістам, що фон дер Ляєн - вельми шановна лідерка, і він із нетерпінням чекає на зустріч із нею.

Він також сказав, що ймовірність того, що обидві сторони зможуть досягти рамкової торговельної угоди - становить 50 на 50. Водночас Трамп додав, що Брюссель "дуже хоче укласти угоду".

Наразі ЄС стикається з тарифами США на більш ніж 70% свого експорту, включно з 50% на сталь. І алюміній, додаткові 25% на авто і автозапчастини на додаток до існуючих 2,5%, а також 10% збір на більшість інших товарів ЄС.

Трамп заявив, що без угоди він підвищить ставку до 30% з 1 серпня. За словами чиновників ЄС, такий рівень знищив цілі сегменти трансатлантичної торгівлі.

Ба більше, насувається подальше підвищення мит на мідь і фармацевтичну продукцію. Невизначеність і підвищення тарифів уже вдарили по прибутку європейських компаній у кількох секторах.

Хоч мито в розмірі 15% на більшість товарів ЄС усунуло б невизначеність, проте багато хто в Європі вважав би його поганим результатом порівняно з початковими європейськими амбіціями щодо нульових мит на всі промислові товари, пише Reuters.

Агенція додала, що прагнучи перейняти досвід Японії, яка на початку цього тижня домоглася введення 15% базового мита в рамках угоди зі США, учасники переговорів ЄС провели бесіди зі своїми японськими колегами в рамках підготовки до недільної зустрічі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйєн
Новини
Чи є проблеми зі світлом в регіонах України: відповідь Міненерго
Чи є проблеми зі світлом в регіонах України: відповідь Міненерго
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку