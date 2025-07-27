Торговельна угода між США та ЄС: Reuters дізналося, що в ній може бути

Сьогодні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, щоб укласти торговельну угоду між між ЄС і США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Перед зустріччю, яка, як очікується, буде о 15:30 за Гринвічем на полі для гольфу Трампа в Тернберрі (на заході Шотландії), команди США і ЄС вели фінальні переговори щодо тарифів.

Вони торкнулися таких важливих секторів, як автомобілебудування, сталеливарна промисловість, виробництво алюмінію і фармацевтика.

"Ми з обережним оптимізмом ставимося до укладення угоди. Але поки все не закінчено, нічого не закінчено", - сказав на умовах анонімності представник адміністрації Трампа.

Також повідомляється, що посли урядів країн ЄС, які перебувають зараз у Гренландії, провели в неділю телеконференцію з посадовими особами Єврокомісії. Вони домовлялися про ступінь вільних дій фон дер Ляєн під час переговорів.

Як відомо, у разі, якщо угоди не буде досягнуто і США введуть 30% мита з 1 серпня, ЄС підготував відповідні мита на американські товари на 109 млрд доларів.

Що може передбачати угода між США та ЄС

Дипломати ЄС заявили, що угода, найімовірніше, міститиме 15% базовий тариф на товари з ЄС, які імпортують у США, що відображатиме торговельну угоду між Америкою та Японією.

Крім того, угода, ймовірно, включатиме 50% тариф на європейську сталь і алюміній, на які можуть бути введені експортні квоти.

"Угода з ЄС стала б величезною вигодою, з огляду на те, що США і ЄС є один для одного найбільшими торговельними партнерами, і на їхню частку припадає третина світової торгівлі", - пише Reuters.

Також чиновники ЄС сподіваються, що базовий тариф у розмірі 15% буде застосовуватися і до легкових автомобілів, замінивши поточний автомобільний тариф у розмірі 27,5%.

Водночас дехто очікує, що блок із 27 країн зможе домогтися звільнення від 15% тарифу для своєї аерокосмічної промисловості та міцних спиртних напоїв. Однак, найімовірніше, не для вина.

ЄС також міг би пообіцяти закупити більше скрапленого природного газу у США, а також збільшити в цю країну свої інвестиції.