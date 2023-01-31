Усі види зброї проходили "Ні", це перший етап: Резніков про заяву Байдена щодо літаків

Кожен вид допомоги нашій країні проходив через відмову у союзників. Це всього-на-всього перший етап.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова під час спільної конференції з французьким колегою Себастьяном Лекарню.

"Так було з HIMARS, з тими самими Bradley. Пригадайте історію з німецькими Leopard, теж спочатку було "Ні", а тепер у нас танкова коаліція. Тому я вірю в наступну "Літакову коаліцію". Але завжди спочатку повинен бути лідер, тому я тут (у Парижі - ред.)", - додав Резніков.

Як пояснив Резніков, кожна військова допомога проходила через низку етапів, а саме:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент США Джо Байден, під час питання, чи планують Штати передати Україні винищувачі - обмежився коротким "ні".

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