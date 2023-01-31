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Все виды оружия проходили "Нет", это первый этап: Резников о заявлении Байдена по самолетам

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Каждый вид помощи в нашей стране проходил через отказ у союзников. Это всего-навсего первый этап.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова на совместной конференции с французским коллегой Себастьяном Лекарню.

Как пояснил Резников, каждая военная помощь проходила через ряд этапов, а именно:

  • этап "Нет", то есть отказ;
  • этап "Давайте обсудим и изучим возможности";
  • этап "Давайте готовить экипаж";
  • этап "Прибытие".

"Так было с HIMARS, с теми же Bradley. Вспомните историю с немецкими Leopard, тоже сначала было "Нет", а теперь у нас танковая коалиция. Поэтому я верю в следующую "Самолетную коалицию". Но всегда сначала должен быть лидер, поэтому я здесь (в Париже – ред.)", - добавил Резников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент США Джо Байден, во время вопроса, планируют ли Штаты передать Украине истребители - ограничился коротким ответом "нет".

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