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Усі українці отримають по 900 гривень на придбання книжок. Президент підписав закон

Фото: Українці отримають по 900 гривень на придбання книжок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №11251.

Згідно з законом, допомога надається: протягом року з дня досягнення громадянином України 18- річного віку; при народженні дитини - одному з батьків або інших законних представників дитини протягом року з дня народження дитини.

"Отже, вже цього року українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат в "Дії" на суму 908 грн на електронні / паперові / аудіальні / для осіб з порушенням зору книжки", -  прокоментувала заступниця голови Комітету Євгенія Кравчук.

За її словами,  виділенні гроші з рахунків нашої молоді перейдуть на підтримку українських видавців. "Видавництва, за попередніми підрахунками, зможуть за ці гроші видати додатково 1,5 - 2 млн примірників", - додала вона.

У законі прописано порядок надання субсидій. Державна субсидія надається у розмірі орендної плати, сплаченої за квартал, але при цьому розмір державної субсидії не може перевищувати: 20 відсотків загальної вартості книговидавничої продукції, реалізованої розповсюджувачем книговидавничої продукції через спеціалізований магазин для торгівлі книгами, що розміщений в об’єкті оренди.

Читання книжок в Україні

Нагадаємо, станом осінь 2019 року середньостатистичний читач України прочитував за рік приблизно 9 книг. У середньому найбільше книг прочитують найбільш похилого віку (від 60 років і старше) і найбільш молоді (18-29 років) читачі України (відповідно 10,7 і 9,8 книг).

За даними опитування, проведеного у 2018 році, більшість дорослих жителів України (60%) протягом останнього року не прочитали жодної книги (електронній або друкованій) і не відвідували ні бібліотеки, ні книжковий магазин.

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