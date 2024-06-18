RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Все украинцы получат по 900 гривен на покупку книг. Президент подписал закон

Фото: Украинцы получат по 900 гривен на приобретение книг (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уточнении деятельности Украинского института книги по поддержке распространителей издательской продукции и предоставлению государственной помощи на приобретение книг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №11251.

По закону помощь оказывается: в течение года со дня достижения гражданином Украины 18-летнего возраста; при рождении ребенка - одному из родителей или других законных представителей ребенка в течение года со дня рождения ребенка.

"Таким образом, уже в этом году украинцы, которым с 1 января 2024 года исполнилось 18 лет, получат сертификат в "Дії" на сумму 908 грн на электронные / бумажные / аудиальные / для лиц с нарушением зрения книги", - прокомментировала заместитель председателя Комитета Евгения Кравчук.

По ее словам, выделенные деньги со счетов нашей молодежи перейдут в поддержку украинских издателей. "Издательства, по предварительным подсчетам, смогут за эти деньги выдать дополнительно 1,5 - 2 млн экземпляров", - добавила она.

В законе прописан порядок предоставления субсидий. Государственная субсидия предоставляется в размере арендной платы, уплаченной за квартал, но при этом размер государственной субсидии не может превышать: 20 процентов общей стоимости книгоиздательской продукции, реализуемой распространителем книгоиздательской продукции через специализированный магазин для торговли книгами, расположенный в объекте аренды.

Чтение книг в Украине

Напомним, по состоянию на осень 2019 года среднестатистический читатель Украины считывал за год примерно 9 книг. В среднем больше книг прочитывают наиболее преклонных лет (от 60 лет и старше) и наиболее молодые (18-29 лет) читатели Украины (соответственно 10,7 и 9,8 книг).

По данным опроса, проведенного в 2018 году, большинство взрослых жителей Украины (60%) в течение последнего года не прочли ни одной книги (электронной или печатной) и не посещали ни библиотеки, ни книжный магазин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВерховная рада