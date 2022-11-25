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Усі українські АЕС знову підключені до національної енергомережі, - МАГАТЕ

Фото: українські АЕС знову підключені до національної електромережі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Усі діючі українські атомні електростанції знову підключені до національної електромережі після тимчасових відключень, спричинених ракетними ударами РФ 23 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.

"Чотири діючі українські атомні електростанції знову отримали доступ до національної енергосистеми після повного відключення електроенергії на початку цього тижня", - йдеться у звіті МАГАТЕ.

Також в агентстві заявили, що Рівненська, Южно-Українська та Хмельницька АЕС були повторно підключені до мережі та працюють для вироблення електроенергії для потреб країни. На Чорнобильській АЕС також сьогодні, 25 листопада, було відновлено електропостачання.

Раніше повідомлялося, що перший блок Хмельницької атомної електростанції вчора, 24 листопада, підключили енергетики до електромережі України.

Раніше ми писали, що 23 листопада через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

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