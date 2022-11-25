Усі українські АЕС знову підключені до національної енергомережі, - МАГАТЕ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.

"Чотири діючі українські атомні електростанції знову отримали доступ до національної енергосистеми після повного відключення електроенергії на початку цього тижня", - йдеться у звіті МАГАТЕ.

Також в агентстві заявили, що Рівненська, Южно-Українська та Хмельницька АЕС були повторно підключені до мережі та працюють для вироблення електроенергії для потреб країни. На Чорнобильській АЕС також сьогодні, 25 листопада, було відновлено електропостачання.