Все украинские АЕС снова подключены к национальной энергосистеме, - МАГАТЭ

Все действующие украинские атомные электростанции снова подключены к национальной электросети после временных отключений, вызванных ракетными ударами РФ 23 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

"Четыре действующие украинские атомные электростанции снова получили доступ к национальной энергосистеме после полного отключения электроэнергии в начале этой недели", - говорится в отчете МАГАТЭ.

Также в агентстве заявили, что Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС были повторно подключены к сети и работают для выработки электроэнергии для нужд страны. На Чернобыльской АЭС также сегодня, 25 ноября, было восстановлено электроснабжение.