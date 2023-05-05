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Усі цілі збиті. Війська РФ вночі намагалися атакувати Дніпропетровську область дронами

Фото: війська РФ 5 травня намагалися атакувати Дніпропетровську область дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 5 травня, намагалися атакувати Дніпропетровську область двома безпілотниками, всі цілі було знищено силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Цієї ночі агресор направив на Дніпропетровщину два безпілотники. Військові з повітряного командування "Схід" їх збили", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Крім того, за його словами, під вогнем ворожої артилерії знову опинився Нікополь. Через обстріл у місті пошкоджено 10 приватних будинків, паркани та господарську споруду. Розбито лінію електропередач і 2 газопроводи. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, що минулої ночі, 4 травня, для повітряної атаки на Україну війська РФ використали до 24 ударних безпілотників типу "Шахед". Наші військові знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.

Також стало відомо, що в Одесі 3 дрони вдарили по гуртожиткам і викликали пожежу, яку вже ліквідували.

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Дніпропетровська областьдрониВторгнення Росії до України