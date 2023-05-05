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Все цели сбиты. Войска РФ ночью пытались атаковать Днепропетровскую область дронами

Фото: войска РФ 5 мая пытались атаковать Днепропетровскую область дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 5 мая, пытались атаковать Днепропетровскую область двумя беспилотниками, все цели были уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Этой ночью агрессор направил на Днепропетровщину два беспилотника. Военные из воздушного командования "Восток" их сбили", - говорится в сообщении главы ОВА.

Кроме того, по его словам, под огнем вражеской артиллерии снова оказался Никополь. Из-за обстрелов в городе повреждены 10 частных домов, заборы и хозяйственное сооружение. Разбиты линия электропередач и 2 газопровода. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, что прошлой ночью, 4 мая, для воздушной атаки на Украину войска РФ использовали до 24 ударных беспилотников типа "Шахед". Наши военные уничтожили 18 вражеских дронов-камикадзе.

Также стало известно, что в Одессе 3 дрона ударили по общежитиям и вызвали пожар, который уже ликвидировали.

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