Все цели сбиты. Войска РФ ночью пытались атаковать Днепропетровскую область дронами

Российские войска сегодня ночью, 5 мая, пытались атаковать Днепропетровскую область двумя беспилотниками, все цели были уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Этой ночью агрессор направил на Днепропетровщину два беспилотника. Военные из воздушного командования "Восток" их сбили", - говорится в сообщении главы ОВА.

Кроме того, по его словам, под огнем вражеской артиллерии снова оказался Никополь. Из-за обстрелов в городе повреждены 10 частных домов, заборы и хозяйственное сооружение. Разбиты линия электропередач и 2 газопровода. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.