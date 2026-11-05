Усі ракети прорвалися: як ППО відбивала нічну атаку РФ

Минулої ночі Росія атакувала Україну 128 безпілотниками та двома керованими авіаційними ракетами Х-35. ППО змогла знешкодити більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
За даними Повітряних сил ЗСУ, повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 4 листопада. Цього разу росіяни застосували:
Запуски здійснювалися з акваторії Чорного моря, Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька, Гвардійського та Чауди в окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила та подавила 105 ворожих безпілотників, зокрема 48 реактивних.
Водночас зафіксовано:
Кілька ударних безпілотників досі перебувають у повітрі. Бойова робота триває.
Раніше РБК-Україна розповідало про наслідки нової нічної атаки Росії.
Також ми писали, що напередодні Рязанський НПЗ знову потрапив під удар Сил оборони - на заводі почалася масштабна пожежа.