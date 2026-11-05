Усі ракети прорвалися: як ППО відбивала нічну атаку РФ

Чим Росія атакувала Україну

За даними Повітряних сил ЗСУ, повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 4 листопада. Цього разу росіяни застосували:

дві керовані авіаційні ракети Х-35;

128 ударних БпЛА Shahed (65 із них - реактивні), "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з акваторії Чорного моря, Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька, Гвардійського та Чауди в окупованому Криму.

Скільки цілей збила ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила та подавила 105 ворожих безпілотників, зокрема 48 реактивних.

Водночас зафіксовано:

влучання засобів повітряного нападу на 18 локаціях;

падіння уламків збитих цілей на 9 локаціях.

Кілька ударних безпілотників досі перебувають у повітрі. Бойова робота триває.