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Все ракеты прорвались: как ПВО отражала ночную атаку РФ

08:30 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПВО отчитывается о результатах своей работы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минувшей ночью Россия атаковала Украину 128 беспилотниками и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-35. ПВО смогла обезвредить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Чем Россия атаковала Украину

По данным Воздушных сил ВСУ, воздушное нападение врага началось еще в 18:00 4 ноября. На этот раз россияне применили:

  • две управляемые авиационные ракеты Х-35;
  • 128 ударных БпЛА Shahed (65 из них - реактивные), "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись с акватории Черного моря, Орла, Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска, временно оккупированного Донецка, Гвардейского и Чауды в оккупированном Крыму.

Сколько целей уничтожила ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила и подавила 105 вражеских беспилотников, в том числе 48 реактивных.

В то же время зафиксировано:

  • попадание средств воздушного приступа на 18 локациях;
  • падение отломков сбитых целей на 9 локациях.

Несколько ударных беспилотников все еще находятся в воздухе. Боевая работа продолжается.

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