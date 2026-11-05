Все ракеты прорвались: как ПВО отражала ночную атаку РФ

Минувшей ночью Россия атаковала Украину 128 беспилотниками и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-35. ПВО смогла обезвредить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
По данным Воздушных сил ВСУ, воздушное нападение врага началось еще в 18:00 4 ноября. На этот раз россияне применили:
Запуски осуществлялись с акватории Черного моря, Орла, Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска, временно оккупированного Донецка, Гвардейского и Чауды в оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила и подавила 105 вражеских беспилотников, в том числе 48 реактивных.
В то же время зафиксировано:
Несколько ударных беспилотников все еще находятся в воздухе. Боевая работа продолжается.
Ранее РБК-Украина рассказывало о последствиях новой ночной атаки России.
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