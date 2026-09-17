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Усі ракети прорвалися: як ППО відбивала масовану атаку РФ

08:30 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО оголосила результати відбиття атаки РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Минулої ночі російські окупанти атакували Україну різними типами ракет і дронів. Загалом сили ППО знешкодили 131 ворожу ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Чим РФ атакувала Україну 17 вересня:

  • протикорабельними ракетами "Онікс" із Курської області;
  • балістичними ракетами "Іскандер- М"/С-400/KN-23 із Брянської і Воронезької областей;
  • 4 крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Каспійського моря;
  • 10 "Бандероль"/"Дань-Т" з повітряного простору акваторії Азовського моря;
  • 157 ударними БпЛА типу Shahed (більша половина - реактивні) та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Як уточнили в ПС ЗСУ, ключові напрямки удару цього разу - Київська, Запорізька та Одеська області.

До відбиття повітряного нападу ворога були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Згідно з останніми даними, станом на 08:00, сили ППО встигли знешкодити 131 ціль:

  • 7 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 124 БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Також Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 36 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали захисники неба.

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ППОАтака дронівРакетна атакаЗбройні сили України