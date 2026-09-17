Усі ракети прорвалися: як ППО відбивала масовану атаку РФ

Минулої ночі російські окупанти атакували Україну різними типами ракет і дронів. Загалом сили ППО знешкодили 131 ворожу ціль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Як уточнили в ПС ЗСУ, ключові напрямки удару цього разу - Київська, Запорізька та Одеська області.
До відбиття повітряного нападу ворога були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Згідно з останніми даними, станом на 08:00, сили ППО встигли знешкодити 131 ціль:
Також Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 36 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали захисники неба.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські винищувачі F-16 змушені заощаджувати ракети та під час окремих місій.
Також ми писали, що Україна та Євросоюз будуть працювати над спільною системою ППО.