Усі ракети прорвалися: як ППО відбивала масовану атаку РФ

Чим РФ атакувала Україну 17 вересня:

протикорабельними ракетами "Онікс" із Курської області;

балістичними ракетами "Іскандер- М"/С-400/KN-23 із Брянської і Воронезької областей;

4 крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Каспійського моря;

10 "Бандероль"/"Дань-Т" з повітряного простору акваторії Азовського моря;

157 ударними БпЛА типу Shahed (більша половина - реактивні) та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Як уточнили в ПС ЗСУ, ключові напрямки удару цього разу - Київська, Запорізька та Одеська області.

До відбиття повітряного нападу ворога були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Згідно з останніми даними, станом на 08:00, сили ППО встигли знешкодити 131 ціль:

7 "Бандероль"/"Дань-Т";

124 БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Також Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 36 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали захисники неба.