Все ракеты прорвались: как ПВО отражала массированную атаку РФ

Прошлой ночью российские оккупанты атаковали Украину разными типами ракет и дронов. В целом силы ПВО обезвредили 131 вражескую цель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Как уточнили в ПС ВСУ, ключевые направления удара на этот раз - Киевская, Запорожская и Одесская области.
К отражению воздушного нападения противника были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Согласно последним данным, по состоянию на 08:00 силы ПВО успели обезвредить 131 цель:
Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание вражеских ракет и ударных БпЛА на 36 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - призвали защитники неба.
Напомним, недавно стало известно, что украинские истребители F-16 вынуждены экономить ракеты и во время отдельных миссий.
Также мы писали, что Украина и Евросоюз будут работать над общей системой ПВО.