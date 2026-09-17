Все ракеты прорвались: как ПВО отражала массированную атаку РФ

Чем РФ атаковала Украину 17 сентября:

противокорабельными ракетами "Оникс" из Курской области;

баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23 из Брянской и Воронежской областей;

4 крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Каспийского моря;

10 "Бандероль"/"Дань-Т" из воздушного пространства акватории Азовского моря;

157 ударными БпЛА типа Shahed (большая половина - реактивные) и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Миллерово РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Как уточнили в ПС ВСУ, ключевые направления удара на этот раз - Киевская, Запорожская и Одесская области.

К отражению воздушного нападения противника были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Согласно последним данным, по состоянию на 08:00 силы ПВО успели обезвредить 131 цель:

7 "Бандероль"/"Дань-Т";

124 БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дрона других типов.

Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание вражеских ракет и ударных БпЛА на 36 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - призвали защитники неба.