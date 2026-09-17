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Все ракеты прорвались: как ПВО отражала массированную атаку РФ

08:30 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПВО объявило результаты отражения атаки РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Прошлой ночью российские оккупанты атаковали Украину разными типами ракет и дронов. В целом силы ПВО обезвредили 131 вражескую цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Чем РФ атаковала Украину 17 сентября:

  • противокорабельными ракетами "Оникс" из Курской области;
  • баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23 из Брянской и Воронежской областей;
  • 4 крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Каспийского моря;
  • 10 "Бандероль"/"Дань-Т" из воздушного пространства акватории Азовского моря;
  • 157 ударными БпЛА типа Shahed (большая половина - реактивные) и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Миллерово РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Как уточнили в ПС ВСУ, ключевые направления удара на этот раз - Киевская, Запорожская и Одесская области.

К отражению воздушного нападения противника были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Согласно последним данным, по состоянию на 08:00 силы ПВО успели обезвредить 131 цель:

  • 7 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 124 БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дрона других типов.

Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание вражеских ракет и ударных БпЛА на 36 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - призвали защитники неба.

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