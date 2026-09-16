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"Фрея" - це лише початок": Україна та ЄС створять спільну систему ППО

11:58 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
"Фрея" - це лише початок": Україна та ЄС створять спільну систему ППО Фото: Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
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Європейський Союз налаштований суттєво зміцнити протиповітряну оборону України. Одне з головних рішень передбачає створення спільної системи ППО на базі проєкту "Фрея"(Freyja).

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у щорічній промові перед Європарламентом "Про становище Євросоюзу", повідомляє РБК-Україна з посилання на Ютуб-канал ЄК.

Очільниця Єврокомісії нагадала всім присутнім, що минулого тижня Брюссель вперше схвалив закупівлю американських ракет-перехоплювачів Patriot для України.

Головне завдання наразі - зробити все можливе, щоб Київ отримав їх якомога швидше.

Ще одна важлива ціль, за словами фон дер Ляєн, - зменшити залежність України та ЄС від одного постачальника, тобто США.

На цьому тлі вона заявила про спільне бажання Брюсселя та Києва створити доступну модульну систему протиракетної оборони.

"В основі цієї співпраці - проєкт "Фрея". Тут ми поєднуємо бойовий досвід та інноваційність українців із технологічним лідерством Європи. І, звісно, наші значні виробничі потужності", - пояснила фон дер Ляєн.

Окрім того, вона зауважила, що "Фрея" - "це лише початок".

"Потрібно зробити ще більше. Використовуючи залишки коштів SAFE, ми започаткуємо нову програму для спільних проєктів з українськими компаніями", - підсумувала фон дер Ляєн.

Раніше РБК-Україна розповідало, що президент Володимир Зеленський уже анонсував випробування антибалістичної системи "Фрея".

Окрім того, з'ясувалося, що Fire Point має намір провести перше перехоплення балістичної ракети до середини 2027 року.

Також стало відомо, хто саме намагатиметься завадити реалізації проєкту "Фрея" та яким чином спробує це зробити.

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