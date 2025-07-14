Усі продукти подорожчали, деякі на 200%. Держстат показав, як зросли ціни за рік

За даними статистичного відомства, ціни на яблука зросли за рік майже втричі (на 195,5%) до 79,5 гривень за кілограм. Капуста подорожчала в 2,5 раза до 28,2 гривень за кілограм, морква на 67,0% до 49,7 гривень за кілограм.

Яйця подорожчали на 62,7% до 53,6 гривень за десяток, соняшникова олія на 37,2% до 80,6 гривень за літр, борошно на 36,1% до 21,7 гривень за кілограм, куряче філе на 35,8% до 214,6 гривень за кілограм.

Пачка масла 200 грам подорожчала на 34,3% до 107,4 гривень.



Продовольча інфляція

Стрибок інфляції в Україні вже призвів до того, що реальні зарплати українців у 2025 році впали нижче довоєнного рівня. Реальні доходи пенсіонерів падають уже понад рік.

За даними НБУ, продовольча інфляція стрімко прискорилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку й восени 2024 року, що позначилося на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед, на низці овочів і фруктів.

У травні 2025 року на цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю.