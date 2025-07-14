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Все продукты подорожали, некоторые на 200%. Госстат показал, как выросли цены за год

Украина, Понедельник 14 июля 2025 14:22
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Все продукты подорожали, некоторые на 200%. Госстат показал, как выросли цены за год Фото: цены на все продукты выросли за год (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Темпы роста потребительских цен в июне 2025 года замедлились 14,3%. Однако продуктовая инфляция ускорилась до 23,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, цены на яблоки выросли за год почти в три раза (на 195,5%) до 79,5 гривен за килограмм. Капуста подорожала в 2,5 раза до 28,2 гривен за килограмм, морковь на 67,0% до 49,7 гривен за килограмм.

Яйца подорожали на 62,7% до 53,6 гривен за десяток, подсолнечное масло на 37,2% до 80,6 гривен за литр, мука на 36,1 % до 21,7 гривен за килограмм, куриное филе на 35,8% до 214,6 гривен за килограмм.

Пачка масла 200 грамм подорожала на 34,3% до 107,4 гривен.
Все продукты подорожали, некоторые на 200%. Госстат показал, как выросли цены за год

Продовольственная инфляция

Скачок инфляции в Украине уже привел к тому, что реальные зарплаты украинцев в 2025 году упали ниже довоенного уровня. Реальные доходы пенсионеров падают уже больше года.

По данным НБУ, продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью 2024 года, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, в первую очередь, ряде овощей и фруктов.

В мае 2025 года на ценах на продовольствие дополнительно сказались весенние заморозки, повлиявшие на стоимость первых партий овощей и фруктов нового урожая.

НБУ прогнозирует, что в дальнейшем инфляция будет постепенно замедляться. Летом инфляция начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг. Этому будут способствовать поступление новых урожаев, лучшая, чем в прошлом году, ситуация в энергетике, уменьшение мировых цен на нефть.

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Цены на продукты Государственная служба статистики
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