Усі продукти дорожчають: українські виробники підняли ціни більш ніж на 20%

Продовольча інфляція суттєво зросла в Україні в середині минулого року. Вона і зараз залишається високою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.
За даними статистичного відомства, в травні 2025 року оптові ціни виробників промислової продукції порівняно із травнем минулого року зросли на 28,9%. Ціни в межах України зросли на 30,8%, за межі України - на 15,1%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 21,9%, зокрема в межах України - на 20,2%, за межі України - на 28,3%.
Найбільше зросли ціни у м'яса та м'ясних продуктів - на 21,4%, у т.ч. всередині України - на 22,5%.
У виробництві молочних продуктів ціни зросли на 19,2%, зокрема, всередині України - на 19,7%.
У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 17,7%, зокрема всередині України - на 17,6%.
Виробники напоїв підняли ціни на 9,8%, зокрема всередині України - на 10,2%.
Ціни на виробників цукру зросли за рік на 8,6%, у т.ч. всередині України зросли на 9,5%.
Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.
У травні 2025 року на цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю.
За даними Держстату, середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні в травні 2025 року порівняно з травнем минулого року зросли на 22,1%. Подорожчали всі продукти.
За останній рік серед продуктів найбільше подорожчали яйця - на 86,0%.
Крім того, овочі подорожчали на 35,4%, соняшникова олія - 35,4%, фрукти - на 33,5%, вершкове масло - на 28,5%.
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