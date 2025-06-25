Все продукты дорожают: украинские производители подняли цены более чем на 20%

По данным статистического ведомства, в мае 2025 года оптовые цены производителей промышленной продукции по сравнению с маем прошлого года выросли на 28,9%. Цены в пределах Украины выросли на 30,8%, за пределы Украины - на 15,1%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 21,9%, в частности в пределах Украины - на 20,2%, за пределы Украины - на 28,3%.

Больше всего выросли цены у мяса и мясных продуктов - на 21,4%, в т.ч. внутри Украины - на 22,5%.

В производстве молочных продуктов цены выросли на 19,2%, в частности, внутри Украины - на 19,7%.

В производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий цены поднялись на 17,7%, в том числе внутри Украины - на 17,6%.

Производители напитков подняли цены на 9,8%, в том числе внутри Украины - на 10,2%.

Цены на производителей сахара выросли за год на 8,6%, в т.ч. внутри Украины выросли на 9,5%.

Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.