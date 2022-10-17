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Усі навчальні заклади Києва працюють дистанційно через обстріл міста

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Україна, Понеділок 17 жовтня 2022 09:02
Усі навчальні заклади Києва працюють дистанційно через обстріл міста Фото: школи працюють дистанційно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Повітряна тривога 17 жовтня в Києві була оголошена до початку навчального процесу. Усі навчальні заклади працюють дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Усі столичні навчальні заклади перейшли у дистанційний режим, оскільки повітряна тривога була оголошена до початку навчального процесу",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок вранці, 17 жовтня, російські війська знову атакували Київ іранськими дронами-камікадзе.

Відомо принаймні про чотири вибухи в Шевченківському районі столиці. Внаслідок атаки сталася пожежа у нежитловій будівлі.

У міській військовій адміністрації заявили, що окупанти продовжують завдавати удари по об'єктах критичної інфраструктури. Жителів столиці просять залишатися в укриттях.

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