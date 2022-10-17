Усі навчальні заклади Києва працюють дистанційно через обстріл міста
Фото: школи працюють дистанційно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Повітряна тривога 17 жовтня в Києві була оголошена до початку навчального процесу. Усі навчальні заклади працюють дистанційно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
"Усі столичні навчальні заклади перейшли у дистанційний режим, оскільки повітряна тривога була оголошена до початку навчального процесу",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у понеділок вранці, 17 жовтня, російські війська знову атакували Київ іранськими дронами-камікадзе.
Відомо принаймні про чотири вибухи в Шевченківському районі столиці. Внаслідок атаки сталася пожежа у нежитловій будівлі.