Все учебные заведения Киева работают дистанционно из-за обстрела города
Фото: школы работают дистанционно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Воздушная тревога 17 октября в Киеве была объявлена в начале учебного процесса. Все учебные заведения работают дистанционно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .
"Все столичные учебные заведения перешли в дистанционный режим, поскольку воздушная тревога была объявлена до начала учебного процесса", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник утром, 17 октября, российские войска снова атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.
Известно по крайней мере о четырех взрывах в Шевченковском районе столицы. В результате атаки произошел пожар в нежилом здании.