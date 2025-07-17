Усі кольори майбутньої лінійки iPhone 17 розкрили в мережі: виберіть свій

Згідно з витоком, у розпорядженні джерела опинився внутрішній документ Apple, в якому вказані всі забарвлення для моделей iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max. Також були опубліковані макети і відповідні кольори Pantone.

Раніше ці ж забарвлення частково публікували відомі інсайдери Majin Bu і Sonny Dickson, що підсилює достовірність інформації.

iPhone 17 lineup colors revealed!



Як повідомляється, це будуть всі нові варіанти забарвлень, доступні для iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max



Джерело: @Macworld pic.twitter.com/LAcT65oyaM - Apple Hub (@theapplehub) 16 липня 2025 року

Кольори iPhone 17

Чорний (Black)

Білий (White)

Сталевий сірий (Steel Gray) - варіація класичного Space Gray

Зелений (Green)

Пурпуровий (Purple)

Світло-блакитний (Light Blue)

Очікується, що цього року Apple випустить новий колір "Сталевий сірий" (фото: MacWorld)

iPhone 17 Air (акцент на ніжні тони)

Для версії Air Apple приготувала більш легкі та світлі відтінки. Особливо виділяється Sky Blue, що нагадує забарвлення MacBook Air:

Чорний (Black)

Білий (White)

Світло-блакитний (Light Blue)

Світло-золотий (Light Gold)

iPhone 17 Air матиме світліший варіант забарвлення (фото: MacWorld)

iPhone 17 Pro і Pro Max (вперше - помаранчевий)

Головна новинка - яскраво-помаранчевий, який додасть емоційності. Також повертається темно-синій, схожий на Blue Titanium з iPhone 15 Pro:

Чорний (Black)

Білий (White)

Сірий (Gray)

Темно-синій (Dark Blue)

Помаранчевий (Orange)

Нові темно-синій і помаранчевий кольори (фото: MacWorld)

Колірна палітра iPhone 17 Pro Max повністю повторює кольори моделі Pro.

Висновок

Тепер уже три незалежні джерела підтверджують цей набір забарвлень, тому з великою ймовірністю саме такі iPhone 17 і представлять публіці восени. Візуально кольори можуть відрізнятися залежно від освітлення, але тренд на більш сміливі та різноманітні відтінки явно простежується.