Усі кольори майбутньої лінійки iPhone 17 розкрили в мережі: виберіть свій

До вересневої презентації Apple залишається зовсім небагато, а в мережі вже з'явився, можливо, остаточний список усіх колірних варіантів майбутньої лінійки iPhone 17.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, присвячений новинам про продукцію Apple.
Згідно з витоком, у розпорядженні джерела опинився внутрішній документ Apple, в якому вказані всі забарвлення для моделей iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max. Також були опубліковані макети і відповідні кольори Pantone.
Раніше ці ж забарвлення частково публікували відомі інсайдери Majin Bu і Sonny Dickson, що підсилює достовірність інформації.
iPhone 17 lineup colors revealed!- Apple Hub (@theapplehub) 16 липня 2025 року
Як повідомляється, це будуть всі нові варіанти забарвлень, доступні для iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max
Джерело: @Macworld pic.twitter.com/LAcT65oyaM
Для версії Air Apple приготувала більш легкі та світлі відтінки. Особливо виділяється Sky Blue, що нагадує забарвлення MacBook Air:
Головна новинка - яскраво-помаранчевий, який додасть емоційності. Також повертається темно-синій, схожий на Blue Titanium з iPhone 15 Pro:
Колірна палітра iPhone 17 Pro Max повністю повторює кольори моделі Pro.
Тепер уже три незалежні джерела підтверджують цей набір забарвлень, тому з великою ймовірністю саме такі iPhone 17 і представлять публіці восени. Візуально кольори можуть відрізнятися залежно від освітлення, але тренд на більш сміливі та різноманітні відтінки явно простежується.
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