UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Усі кольори майбутньої лінійки iPhone 17 розкрили в мережі: виберіть свій

Усі забарвлення iPhone 17 уже відомі (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

До вересневої презентації Apple залишається зовсім небагато, а в мережі вже з'явився, можливо, остаточний список усіх колірних варіантів майбутньої лінійки iPhone 17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, присвячений новинам про продукцію Apple.

Згідно з витоком, у розпорядженні джерела опинився внутрішній документ Apple, в якому вказані всі забарвлення для моделей iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max. Також були опубліковані макети і відповідні кольори Pantone.

Раніше ці ж забарвлення частково публікували відомі інсайдери Majin Bu і Sonny Dickson, що підсилює достовірність інформації.

Кольори iPhone 17

  • Чорний (Black)
  • Білий (White)
  • Сталевий сірий (Steel Gray) - варіація класичного Space Gray
  • Зелений (Green)
  • Пурпуровий (Purple)
  • Світло-блакитний (Light Blue)

Очікується, що цього року Apple випустить новий колір "Сталевий сірий" (фото: MacWorld)

iPhone 17 Air (акцент на ніжні тони)

Для версії Air Apple приготувала більш легкі та світлі відтінки. Особливо виділяється Sky Blue, що нагадує забарвлення MacBook Air:

  • Чорний (Black)
  • Білий (White)
  • Світло-блакитний (Light Blue)
  • Світло-золотий (Light Gold)

iPhone 17 Air матиме світліший варіант забарвлення (фото: MacWorld)

iPhone 17 Pro і Pro Max (вперше - помаранчевий)

Головна новинка - яскраво-помаранчевий, який додасть емоційності. Також повертається темно-синій, схожий на Blue Titanium з iPhone 15 Pro:

  • Чорний (Black)
  • Білий (White)
  • Сірий (Gray)
  • Темно-синій (Dark Blue)
  • Помаранчевий (Orange)

Нові темно-синій і помаранчевий кольори (фото: MacWorld)

Колірна палітра iPhone 17 Pro Max повністю повторює кольори моделі Pro.

Висновок

Тепер уже три незалежні джерела підтверджують цей набір забарвлень, тому з великою ймовірністю саме такі iPhone 17 і представлять публіці восени. Візуально кольори можуть відрізнятися залежно від освітлення, але тренд на більш сміливі та різноманітні відтінки явно простежується.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleiPhone