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Apple незабаром проведе презентацію iPhone 17 та інших пристроїв: названо дату

Понеділок 14 липня 2025 12:50
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Apple незабаром проведе презентацію iPhone 17 та інших пристроїв: названо дату Розкрито дату презентації iPhone 17 (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Apple, як очікується, проведе свою традиційну вересневу презентацію нових iPhone на тижні з 8 по 12 вересня 2025 року. Найімовірнішими датами анонса аналітики називають 9 або 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, присвячений новинам про продукцію Apple.

Що відомо

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, Apple традиційно проводить осінню презентацію iPhone у перший повний тиждень після Дня праці у США, який у 2025 році випадає на 1 вересня. Це означає, що основні варіанти - з понеділка, 8 вересня, до середи, 10 вересня.

Apple, як правило, уникає проведення заходів у п'ятницю, а також не проводить презентації 11 вересня, що виключає 11 і 12 вересня з можливих дат. У підсумку найбільш реалістичними залишаються вівторок, 9 вересня, і середа, 10 вересня.

Ці прогнози підтверджуються аналізом графіка Apple за останні 10 років: п'ять презентацій відбувалися у вівторок, три - у середу, і лише одна - у понеділок (у 2024 році), що робить понеділок малоймовірним вибором.

Саме другий тиждень вересня історично вважається для Apple оптимальним для релізів флагманів. Винятком став лише 2020 рік, коли захід зсунувся на жовтень через пандемію.

Що покажуть

За інформацією джерел, на презентації цього року очікується запуск таких пристроїв:

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Air
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • Apple Watch Series 11
  • Apple Watch SE 3
  • Apple Watch Ultra 3

Як правило, Apple розсилає офіційні запрошення на захід за тиждень до його проведення.

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