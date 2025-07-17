Все цвета будущей линейки iPhone 17 раскрыли в сети: выберите свой

Согласно утечке, в распоряжении источника оказался внутренний документ Apple, в котором указаны все расцветки для моделей iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Также были опубликованы макеты и соответствующие цвета Pantone.

Ранее эти же расцветки частично публиковали известные инсайдеры Majin Bu и Sonny Dickson, что усиливает достоверность информации.

Цвета iPhone 17

Черный (Black)

Белый (White)

Стальной серый (Steel Gray) - вариация классического Space Gray

Зеленый (Green)

Пурпурный (Purple)

Светло-голубой (Light Blue)

Ожидается, что в этом году Apple выпустит новый цвет "Стальной серый" (фото: MacWorld)

iPhone 17 Air (акцент на нежные тона)

Для версии Air Apple приготовила более легкие и светлые оттенки. Особенно выделяется Sky Blue, напоминающий расцветку MacBook Air:

Черный (Black)

Белый (White)

Светло-голубой (Light Blue)

Светло-золотой (Light Gold)

iPhone 17 Air будет иметь более светлый вариант расцветки (фото: MacWorld)

iPhone 17 Pro и Pro Max (впервые - оранжевый)

Главная новинка - ярко-оранжевый, который добавит эмоциональности. Также возвращается темно-синий, похожий на Blue Titanium из iPhone 15 Pro:

Черный (Black)

Белый (White)

Серый (Gray)

Темно-синий (Dark Blue)

Оранжевый (Orange)

Новые темно-синий и оранжевый цвета (фото: MacWorld)

Цветовая палитра iPhone 17 Pro Max полностью повторяет цвета модели Pro.

Вывод

Теперь уже три независимых источника подтверждают этот набор расцветок, поэтому с большой вероятностью именно такие iPhone 17 и представят публике осенью. Визуально цвета могут отличаться в зависимости от освещения, но тренд на более смелые и разнообразные оттенки явно прослеживается.