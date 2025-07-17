Все цвета будущей линейки iPhone 17 раскрыли в сети: выберите свой

До сентябрьской презентации Apple остается совсем немного, а в сети уже появился, возможно, окончательный список всех цветовых вариантов грядущей линейки iPhone 17.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, посвященный новостям о продукции Apple.
Согласно утечке, в распоряжении источника оказался внутренний документ Apple, в котором указаны все расцветки для моделей iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Также были опубликованы макеты и соответствующие цвета Pantone.
Ранее эти же расцветки частично публиковали известные инсайдеры Majin Bu и Sonny Dickson, что усиливает достоверность информации.
Для версии Air Apple приготовила более легкие и светлые оттенки. Особенно выделяется Sky Blue, напоминающий расцветку MacBook Air:
Главная новинка - ярко-оранжевый, который добавит эмоциональности. Также возвращается темно-синий, похожий на Blue Titanium из iPhone 15 Pro:
Цветовая палитра iPhone 17 Pro Max полностью повторяет цвета модели Pro.
Теперь уже три независимых источника подтверждают этот набор расцветок, поэтому с большой вероятностью именно такие iPhone 17 и представят публике осенью. Визуально цвета могут отличаться в зависимости от освещения, но тренд на более смелые и разнообразные оттенки явно прослеживается.
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