Усі діти 5-6 років у дитсадках Києва почали вивчати англійську мову

У київських садочках англійську мову вивчають усі діти віком 5-6 років. Зараз такі заняття відвідують 17,7 тисячі дошкільнят.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА.
Щоб діти могли вивчати іноземну мову ще в садочку, у столичних закладах дошкільної освіти ввели 236 штатних одиниць учителів англійської. Для занять обладнали 259 кабінетів.
У КМДА зазначають, що вивчення англійської у 5-6 років є частиною підготовки до школи. Діти можуть почати опановувати іноземну мову ще до першого класу.
"Для нас важливо, щоб діти мали можливість починати вивчати англійську ще в садочку. Це не лише додаткові знання, а й підготовка до подальшого навчання та нові можливості для дитини", - зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
За його словами, міська влада створює умови, щоб така можливість була доступною для кожної дитини.
Наразі відповідні педагоги та спеціалізовані кабінети є в усіх закладах дошкільної освіти столиці.
Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року англійська мова стала обов'язковою для дітей 5-6 років у дитсадках по всій території Україні. Для цього в закладах вводять посаду вчителя англійської, а навчання проводитимуть у форматі ігор та практичних занять.
РБК-Україна також розповідало, що в українських дитсадках розширюють можливості для раннього розвитку дітей. Зокрема, у Києві відкрили перші групи для малюків від 6 місяців, щоб допомогти батькам раніше повернутися до роботи.