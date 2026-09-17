Все дети 5-6 лет в детсадах Киева начали учить английский язык

Английский еще до школы

Чтобы дети могли учить иностранный язык еще в садике, в столичных заведениях дошкольного образования ввели 236 штатных единиц учителей английского. Для занятий оборудовали 259 кабинетов.

В КГГА отмечают, что изучение английского языка в 5-6 лет является частью подготовки к школе. Дети могут начать овладевать иностранным языком еще до первого класса.

"Для нас важно, чтобы дети могли начинать изучать английский еще в садике. Это не только дополнительные знания, но и подготовка к дальнейшему обучению и новые возможности для ребенка", - отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, городские власти создают условия, чтобы такая возможность была доступна каждому ребенку.

Соответствующие педагоги и специализированные кабинеты есть во всех заведениях дошкольного образования столицы.