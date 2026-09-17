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Все дети 5-6 лет в детсадах Киева начали учить английский язык

17:23 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Детский сад (Getty Images)

В киевских детских садах английский язык изучают все дети 5-6 лет. Сейчас такие занятия посещают 17,7 тысяч дошкольников.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Английский еще до школы

Чтобы дети могли учить иностранный язык еще в садике, в столичных заведениях дошкольного образования ввели 236 штатных единиц учителей английского. Для занятий оборудовали 259 кабинетов.

В КГГА отмечают, что изучение английского языка в 5-6 лет является частью подготовки к школе. Дети могут начать овладевать иностранным языком еще до первого класса.

"Для нас важно, чтобы дети могли начинать изучать английский еще в садике. Это не только дополнительные знания, но и подготовка к дальнейшему обучению и новые возможности для ребенка", - отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, городские власти создают условия, чтобы такая возможность была доступна каждому ребенку.

Соответствующие педагоги и специализированные кабинеты есть во всех заведениях дошкольного образования столицы.

Напомним, с 1 сентября 2026 года английский язык стал обязательным для детей 5-6 лет в детсадах по всей территории Украины. Для этого в заведениях вводят должность учителя английского, а обучение будет проводиться в формате игр и практических занятий.

РБК-Украина также рассказывало, что в украинских детсадах расширяют возможности для раннего развития детей. В частности, в Киеве открыли первые группы для малышей от 6 месяцев, чтобы помочь родителям раньше вернуться к работе.

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