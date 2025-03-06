Усі 27 країн ЄС погодили план переозброєння Європи, - ЗМІ

План переозброєння Європи

Нагадаємо, нещодавно президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європу необхідно терміново переозброїти. Пізніше вона представила відповідний план.

Він передбачає мобілізацію 800 млрд євро і включає кредитування на 150 млрд для оборонних потреб. Кошти будуть використані для виробництва засобів ППО та модернізації оборонної інфраструктури серед країн-членів Євросоюзу.

Одним з основних аспектів цього плану є розширення використання державного фінансування в оборонній сфері, що дасть змогу країнам ЄС здійснювати масштабні інвестиції в розробку та виробництво нових оборонних технологій.

До того ж, ЄС планує створити новий механізм кредитування на суму 150 мільярдів євро, щоб допомогти країнам-членам Євросоюзу інвестувати в модернізацію своїх армій.

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