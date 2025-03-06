Все 27 стран ЕС согласовали план перевооружения Европы, - СМИ

План перевооружения Европы

Напомним, недавно президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европу необходимо срочно перевооружить. Позже она представила соответствующий план.

Он предусматривает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд. Средства будут использованы для производства средств ПВО и модернизации оборонной инфраструктуры среди стран-членов Евросоюза.

Одним из основных аспектов этого плана является расширение использования государственного финансирования в оборонной сфере, что позволит странам ЕС осуществлять масштабные инвестиции в разработку и производство новых оборонных технологий.

К тому же, ЕС планирует создать новый механизм кредитования на сумму 150 миллиардов евро, чтобы помочь странам-членам Евросоюза инвестировать в модернизацию своих армий.

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