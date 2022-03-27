Корпорації, що пішли з ринку Росії, отримають в Україні спеціальну нагороду, - Єрмак

Офіс президента України відзначатиме спеціальною нагородою міжнародні корпорації, які швидко і повністю пішли з ринку Росії через агресію проти нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

Як розповів керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, це спецнагорода "Відзнака миру".

"З величезною вдячністю від українського народу в цей переломний момент нашої історії. Вони заслуговують на повагу українців і людей всього світу. Адже байдужість і мовчання - це співучасть", - наголосив чиновник.

Єрмак зазначив, що Україна продовжує активно вести роботу зі світовими брендами, щоб вони покидали російський ринок.

"Наша мета - жодної копійки в бюджет країни-агресора. Вже доволі багато компаній підтримали Україну і йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, повинні зробити правильний вибір. Не можна підтримувати воєнні злочини, неприпустимо торгувати з воєнними злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей", - сказав він.