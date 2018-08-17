"Укрзализныця" не понесет ущерба от прекращения железнодорожного сообщения с РФ

Железнодорожный пассажиропоток из Украины в РФ сократился до 800 тысяч

Украина не понесет ущерба от прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом во время пресс-конфереции сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в течение последних нескольких лет пассажиропоток в РФ сократился в разы. Если в 2014 году только железнодорожный транспорт перевез более 4 млн человек, то сейчас эта цифра упала до 800 тысяч.

"Плюс мы имеем существенный рост спроса на внутренние перевозки. Все эти поезда, которые сейчас используются для сообщения с РФ, по нашему мнению, могут быть применены для внутренней перевозки граждан Украины", - сказал Омелян.

Также министр добавил, что поезда будут генерировать такой же и даже больший доход для сообщения на запад Украины - в страны ЕС.

"Никаких убытков не будет вообще. Эти поезда будут работать и приносить прибыль", - подчеркнул Омелян.

Напомним, как пояснил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, отмена железнодорожного сообщения с Российской Федерацией - это вопрос защиты украинцев от своевольных действий правоохранителей РФ и ФСБ.

По информации РБК-Украина, министр рассчитывает добиться отмены не только железнодорожных, но и автобусных перевозок.

Добавим, что недавно "Укрзалізниця" обнародовала информацию о доходах от сообщения с Россией. За первую половину этого года УЗ получила 177,58 млн гривен от курсирования поездов в Россию и в обратном направлении.